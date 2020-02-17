أمام محمد بن زايد..عدد من أعضاء القضاء و النيابة العسكرية يؤدون اليمين القانونية

المصدر: وام

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. عدد من أعضاء القضاء و النيابة العسكرية معاهدين الله تعالى أن يحكموا بالعدل و أن يخلصوا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.

و رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال مراسم أداء اليمين في قصر البحر في أبوظبي - بأعضاء القضاء و النيابة العسكرية الجدد متمنيا لهم السداد والتوفيق في العمل مع زملائهم أعضاء السلك القضائي في الدولة على أداء رسالتهم السامية.. متحلين بالصدق و الأمانة و النزاهة و المسؤولية لتحقيق العدالة.. وحثهم سموه على أن يكونوا خير مثال في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القوانين والأنظمة.