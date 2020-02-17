رسالة مهمة من سفارة الإمارات في فيتنام بخصوص كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت بعثة سفارة الإمارات العربية المتحدة في فيتنام اليوم، نصيحة إلى المواطنين الإماراتيين المتواجدين في فيتنام عبر حسابها في "تويتر" قالت فيها: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تنصح بعثة الدولة في هانوي باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة".

كما دعت السفارة جميع المواطنين المقيمين هناك بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم التالي 842437264545+ أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.