دبي العطاء تطلق 3 برامج تعليمية في الأردن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي العطاء، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق 3 برامج تعليمية مبتكرة، تهدف إلى تمكين اللاجئين السوريين، والأطفال والشباب الأردنيين، بالإضافة إلى المعلمين وممثلين عن الحكومة.

وقد التزمت دبي العطاء بتخصيص 26,089,042 درهم إماراتي (7,101,958 دولار أمريكي) لدعم البرامج الثلاثة التي تسعى إلى تلبية الاحتياجات المختلفة عبر مراحل التعليم ما قبل الأساسي والأساسي والثانوي للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن. وزيادة فرص الحصول على التعليم في مرحلة رياض الأطفال والانتقال السلس إلى الصف الأول.