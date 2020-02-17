مراكز التنمية الأسرية بالشارقة تطلق حملة الوطن أسرة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أطلقت إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة صباح اليوم بمركز الجواهر للمناسبات الحملة التوعوية بعنوان «الوطن.. أسرة» تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان» والتي سوف تستمر عامين ' وذلك بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة ، وهي حملة توعية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة توعوية أسرية تتماشى مع رؤية الإمارات 2021، وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث تُرجمت تطلعات سموهما في رؤية وأهداف إدارة مراكز التنمية الأسرية من خلال حفل حضره العديد من كبار الشخصيات من رؤساء ومديري الدوائر والجهات الداعمة بإمارة الشارقة.

تتضمن الحملة، التي تستمر مدة عامين، العديد من المبادرات بحسب الأهداف الاستراتيجية المتمحورة في تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري، وتمكين الشخصية الإنسانية، وتطوير الثقافة الزوجية الراقية، لبناء أسرة مستقرة من خلال تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية، بهدف تحقيق مبدأ التلاحم الأسري في المجتمع وتركيز انتباه الأفراد نحو القيم التي تدعم التماسك الأسري.