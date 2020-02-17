شرطة الفجيرة تحقق نسبة 99.9% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان

المصدر: الفجيرة- البيان

حققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة نسبة 99.9% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان وفق نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باعتبارها الهيئة المتخصصة والمعتمدة لحلول القياس للجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأعرب سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة عن اعتزازه بتحقيق النتيجة باعتبار أن الأمن يعد المهمة الرئيسية ذات الأولوية القصوى التي أوجد جهاز الشرطة من أجلهاوأن الوصول لهذه النسبة في ظل التحديات والتطور التكنولوجي وتنوع الأساليب الإجرامية لهو أمر يدعو إلى الفخر.

وأضاف الكعبي أن حصول القيادة العامة على رضا المجتمع99.9% يعد انجازاً رائداً بجميع المقاييس مؤكداً أن تلك النتيجة لم تكن لتتحقق إلا من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2017ـ2021 بفعالية وكفاءة ما أدى إلى إنجاز هدفها الأول وهو تعزيز الأمن والأمان في المجتمع عبر التحسين المستمر في تطبيق السياسات والمبادرات وآليات العمل.