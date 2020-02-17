المؤتمر الرابع لجراحة الكسور والعظام ينطلق الأربعاء بدبي

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

قال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد بأن القسم قام بإجراء 6000 عملية العام الماضي تراوحت بين عمليات فقرات الظهر والحوض وتبديل المفاصل والمناظير والإصابات الرياضية بنسب نجاح فاقت المستويات العالمية.

وقال الدكتور بلال بأن القسم يحرص على مواكبة المستجدات العالمية حيث بدأ باستخدام نظام الملاحة في عمليات تبديل الركب منذ 8 سنوات وقريبا سيتم إدخال الجراحات الروبوتية للقسم ومن قبلها تم إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن القسم الذي يعمل به 52 طبيبا بين استشاري وأخصائي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأشار الدكتور بلال إلى أن القسم سينظم المؤتمر الدولي الرابع لجراحة الكسور والعظام يوم غد الأربعاء في فندق لي ميرديان، بحضور 1400 طبيب ومتخصص في العلاج الطبيعي، بمشاركة 37 متحدثا من أفضل جراحي العظام في العالم فيما يصل عدد المحاضرات العلمية إلى 90 محاضرة، بالتوازي مع 8 ورش عمل تدريبية للجراحين.

وأشار إلى أن المشاركون في المؤتمر سيحصلون على 24 ساعة معتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي. ومن ضمن جمعيات العظام التي ستشارك في المؤتمر الجمعية الألمانية والكندية والسعودية والمصرية والعراقية والعمانية، إضافة إلى 15 شركة ستعرض آخر ما توصل إليه الطب في مجال جراحة العظام وهي أجهزة الروبوت الآلي.