"مساندة" تنفذ 15 مشروعاً لشرطة أبوظبي بـ 808 ملايين درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم سير العمل في 15 مشروعاً متنوعاً لصالح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين درهم، مؤكدة أن العمل جارٍ في الـ 15 مشروعاً طبقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، وذلك وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.

وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تتضمن تشييد 3 مراكز للدفاع المدني الأول بمنطقة الفلاح في أبوظبي، والثاني في منطقة قصر البحر بأبوظبي، والثالث في منطقة الطوية بمدينة العين، إلى جانب بناء 3 مراكز شرطية في الفلاح والسعديات والمرفأ، إضافة إلى مشروع مبنىK9 للتفتيش الأمني المرحلة الثانية، ومشروع تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية «سجن الوثبة» المرحلة الأولى، ومشروع المشرحة المركزية في مدينة أبوظبي، ومشروع تصميم وتشييد مبنى إدارة طيران شرطة أبوظبي (قصر السراب) في منطقة الظفرة، ومشروع إنشاء 5 مستودعات مركزية بمدرسة الشرطة في الفوعة، ومشروع تشييد مبنيين للتدخل السريع في منطقة خليفة أ، والصدر بأبوظبي، ومشروع مبنى مدرسة الشرطة في مدينة العين - المرحلة الأولى، فضلاً عن مشروع تشييد مبنيين الأول إداري والثاني خدمي وذلك بالمدينة التدريبية في منطقة الحفار، ومشروع إنشاء مبنى المتفجرات والأسلحة في فلج هزاع بمدينة العين.

ويجري العمل على إنجاز الـ 15مشروعاً وفقاً للمعايير العالمية للأبنية الحديثة من حيث الخدمات الذكية والتصاميم العصرية المتطورة، والأبنية صديقة البيئة ذات المواصفات الصحية السليمة والموفرة للطاقة بشكل عام.

من جانبها، أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن تنفيذ المشاريع الـ 15 يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، في توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وبما ينسجم مع تطوير الأداء الأمني ويعزز مسيرة الأمن والأمان في المجتمع، حيث تحظى هذه المشاريع باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشارت إلى أن العمل على إنجاز هذه المشاريع يأتي ملبياً للتطلعات، ومواكباً لمتطلبات العصر، خصوصاً توفير البيئة الملائمة للموظفين، والتي تحفزهم على الإبداع والتميز، كما روعي فيها التطبيقات المستدامة من خلال أبنية معزولة حرارياً يسهل تبريدها، وتقلل صرف الطاقة الكهربائية وتتمتع بخاصية توفير التهوية والإضاءة الطبيعية.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تقديم خدمات متقدمة تواكب روح العصر، وأنها تتابع المستجدات في هذا المجال، ضمن جهودها المتواصلة في مواكبة التطورات العصرية وتطبيق أفضل المعايير، سواء في المشروعات الهندسية أم الخدمية، والتي تنعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة العمل الشرطي والأمني.

وتفصيلاً، أوضحت شركة «مساندة» أن من أبرز تلك المشروعات مشروع تشييد مركز شرطة الفلاح البالغ تكلفته نحو 34.4 مليون درهم، والذي يُنفذ على مساحة بناء تتجاوز الـ 6 آلاف متر مربع، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز الحالية للمشروع بلغت نحو 83%.

وشارفت الشركة على الانتهاء من جميع أعمال مشروع تشييد مركز شرطة المرفأ الذي بلغت نسبة إنجازه 99%، والبالغ تكلفته نحو 47.8 مليون درهم، حيث تنفذه على مساحة بناء تقارب الـ 7525 متراً مربعاً.

كما أوشكت «مساندة» على الانتهاء من أعمال مشروع مركز شرطة السعديات الذي تبلغ مساحته نحو 185 متراً مربعاً، وتنفذه بتكلفة تقارب 1.8 مليون درهم، وهو عبارة عن مبنى لنقطة أمنية تتكون من مكتبين واستراحة وصالة انتظار مع الخدمات والمرافق الملحقة.

وفيما يخص مراكز الدفاع المدني، بينت الشركة أن أبرزها مشروع مركز الدفاع المدني في منطقة الفلاح الذي بدأت «مساندة» العمل على إنجازه في منتصف شهر أكتوبر من العام 2018، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع حالياً نحو 94%.

وتُشيَد «مساندة» مبنى مركز الدفاع المدني في منطقة الفلاح بتكلفة تنفيذ تقدر بـ 20.1 مليون درهم، وذلك على مساحة بناء تبلغ 2201 متر مربع، مشيرة إلى أن المركز سيخدم أكثر من 10 آلاف أسرة تقطن في الفلاح.

وبلغت نسبة إنجاز مشروع تشييد مركز الدفاع المدني في منطقة قصر البحر نحو 78%، حيث تنفذه الشركة على مساحة بناء تقارب الـ 2851 متراً مربعاً، بتكلفة تنفيذ تقدر بـ 26 مليون درهم.

وباشرت الشركة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مركز الدفاع المدني في منطقة الطوية بالعين بتكلفة تبلغ نحو 11.43 مليون درهم، وذلك على مساحة تبلغ 1818 متراً مربعاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 57%، مشيرة إلى أن المشروع عبارة عن مبنى دفاع مدني مؤهل بمكاتبه للإداريين وفرق الإطفاء بجميع معداتها، إلى جانب غرف أخرى للاستراحة والنوم وتغيير الملابس، وغيرها.

وأنجزت «مساندة» 37% من أعمال المرحلة الثانية لمشروع مبنى k9 للتفتيش الأمني، والذي تنفذه بتكلفة قدرها 12 مليون درهم، على مساحة تبلغ 2685 متراً مربعاً.

وسلمت «مساندة» مشروع المشرحة المركزية في أبوظبي عقب إنجاز كافة أعماله بالكامل والذي تم تنفيذه بتكلفة قدرها 124 مليون درهم.

وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير سجن الوثبة، المرحلة الأولى، نحو 39%، حيث تنفذه مساندة على مساحة بناء قدرها 23 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ حوالي 163 مليون درهم.

وباشرت الشركة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتشييد مبنى إدارة طيران شرطة أبوظبي (قصر السراب) في منطقة الظفرة، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 15 ألف متر مربع، بتكلفة تقارب الـ 15 مليون درهم، حيث بلغت نسبة إنجازه 14%.

كما بدأت «مساندة» تنفيذ أعمال إنشاء 5 مستودعات مركزية لمدرسة الشرطة بالفوعة، بتكلفة تبلغ نحو 21.6 مليون درهم، وذلك على مساحة بناء قدرها 5219 متراً مربعاً، وتبلغ نسبة الإنجاز حالياً في المشروع نحو 51%.

ويعد مشروع إنشاء المستودعات جزءاً من خطة تطوير مدارس الشرطـة بأبوظبي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية وتحقيق أعلى معايير الأداء الشرطي والخدمي بإمارة أبوظبي.

ويعتبر مشروع مدرسة الفوعة للشرطة (المرحلة الأولى) واحداً من المشاريع الاستراتيجية في مدينة العين، الذي باشرت «مساندة» تنفيذ أعماله على مساحة بناء تقدر بـ 15 ألف متر مربع، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 144 مليون درهم، حيث تبلغ نسبة الإنجاز حالياً نحو 25 %، ويتضمن تشييد عدة مبانِ في مقدمتها مبنى الرماية، ومبنى المطاعم، والمسجد، والعيادة،

وتنفذ الشركة مشروع إنشاء مركز المتفجرات والأسلحة في فلج هزاع بمدينة العين على مساحة تتجاوز 8123 متراً مربعاً، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 41.9 مليون درهم، حيث يحتوي المشروع على عدد من الوحدات والمباني الإدارية ومقرات للتدريب وعدد من المخازن والوحدات الخدمية، إضافة إلى مخازن للأجهزة والمعدات، وسكن للضباط والأفراد، وغيرها من مرافق وخدمات، وتبلغ نسبة الإنجاز حالياً نحو 30%.

كما بلغت نسبة إنجاز مشروع تشييد مبنيين للتدخل السريع في منطقة خليفة والصدر في أبوظبي نحو 33%، والذي تنفذه الشركة بتكلفة قدرها 51 مليون درهم، ويضم مبنى سكنياً يتكون من طابق أرضي إضافة إلى 3 طوابق علوية، إلى جانب مبنى لمحطتي الكهرباء والضخ.

وبدأت شركة «مساندة» في تنفيذ أعمال مشروع تشييد مبنيين الأول إداري والثاني خدمي وذلك بالمدينة التدريبية في منطقة الحفار، بتكلفة تنفيذ تتجاوز 91 مليون درهم.

وأكدت الشركة التزامها بتقديم أرقى المعايير في إدارة وتنفيذ المشاريع لدعم التنمية المحلية وتلبية تطلعات المجتمع بهدف مواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، كما أكدت حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقا لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة.