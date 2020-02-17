شاهد .. روبوت يكافح الحرائق عن بعد في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي، في ميدان (جاهزية) تجربة للربوت "‪TAF35‬ " لمكافحة الحرائق بنظام التحكم عن بعد، وبسيناريوهات مختلفة تحاكي مايواجه رجل الاطفاء في الحرائق.

وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني -أبوظبي أن الربوت يستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقه بالتحكم عن بعد بمدى 300 متراً.

وحضر التجربة إلى جانب نائب مدير عام الدفاع المدني ابوظبي ، السيد مبارك الزعابي مدير أول تطوير الاعمال في شركة جاهزية والمقدم ابراهيم جلال البلوشي مدير إدارة المراكز والمختصين من الجهات المعنية.