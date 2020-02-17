إسعاف دبي ترخص 52 منشأة عام 2019

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن ترخيص 52 منشأة إسعافية خلال عام 2019 بزيادة طفيفة عن العام 2018 الذي رخصت فيه 48 منشأة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي أن هذا الإجراء تم بعد اجتياز هذه المنشآت للفحوص اللازمة التي تجريها المؤسسة لمنحها الترخيص بمزاولة المهنة وأشاد الدراي بتجاوب المنشآت والمستشفيات الخاصة لتسجيل وترخيص سيارات الإسعاف والمهنيين والمسعفين لتحقيق السياسة الصحية و الخطة الإسعافية المنضبطة لإمارة دبي، حيث إن الهدف من القرار هو رفع مستوى خدمات الإسعاف وتحسين قدرات المسعفين وجاهزية المستشفيات ومراكز التدريب لتتماشى مع المعايير العالمية في هذا الشأن .

وأكد الدراي أن عام 2019 شهد زيادة في عدد تراخيص المراكز التدريبية من 108 مراكز في عام 2018 إلى 111 مركزا للتدريب على الإسعافات الأولية ‏وهناك زيادة في عدد مركبات الإسعاف للقطاع الخاص من 65 مركبة إسعافية في عام 2018 إلى 89 مركبة إسعافية في عام 2019 وزاد عدد المهنيين المرخصين من ‏ 549 مهنيا الى 674 مهنيا في عام 2019 بزيادة قدرها 22%.