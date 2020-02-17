أوزبكستان تستعرض جهودها في دعم التوازن بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

أكدت سايدة ميرضيايف، ابنة الرئيس الأوزبكي، عضو لجنة المساواة بين الجنسين في جمهورية أوزبكستان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مثالاً يحتذى في مجال دعم حقوق المرأة في مختلف المجلات، لا سيما بعد التقدم الكبير الذي أحرزته في ملف التوازن بين الجنسين، مشيدة بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في تعزيز دور المرأة وتمكينها من المساهمة في التنمية المستدامة وصنع مستقبل أفضل جنباً إلى جنب مع الرجل.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي خصصت لابنة الرئيس الأوزبكي ضمن أعمال اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي.

واستعرضت ميرضيايف خلال كلمتها أمام المنتدى الجهود التي تبذلها جمهورية أوزبكستان في مجال تمكين المرأة، حيث عانت دولتها خلال العقود الماضية من الحروب والنزاعات حتى تمكنت من الحصول على استقلالها، بينما انشغل القادة بالأمور السياسية والاقتصادية، ولم يتصدر ملف المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها أولوياتهم، مؤكدة أنه حان الوقت لتحقيق تقدم في هذا الملف حتى تتمكن النساء من اللحاق بركب التطور العالمي.

وأضافت أصبحت نسبة مشاركة النساء في البرلمان الأوزبكي 32% من البرلمان الذي تترأسه امرأة، مشيرة إلى تتويج 24 امرأة كبطلات في المسابقات الرياضية على مستوى العالم، وهو ما كان ليتحقق لولا الدعم الحكومي ووجود مؤسسات تعمل على تحسين أوضاع المرأة في مختلف المجالات.

مفوضية

وشاركت في الجلسة التي أدارتها هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار، مكتب رئاسة مجلس الوزراء - الإمارات، نظيمة دافليتوفا، كبيرة المستشارين في قضايا التوازن بين الجنسين في أوزبكستان، والتي لفتت إلى الجهود الحكومية في بلادها لدعم مكانة المرأة وتعزيز وجودها ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى إنشاء مفوضية حكومية معنية بملف التوازن بين الجنسين وتُشكّل الإطار القانوني الرسمي الذي يوحد الجهود ويدعم فرص وجود المرأة في المؤسسات الحكومية، كما تتولى المفوضية تقديم حلول لمكافحة التمييز ضد المرأة، وتوعية المجتمع بحقوقها، ما يعزز ويدعم ملف التوازن بين الجنسين.

وأكدت كبيرة المستشارين في قضايا التوازن بين الجنسين في أوزبكستان أهمية الشراكات الدولية لدعم ملف التوازن بين الجنسين، حيث أقامت أوزبكستان شراكات مع عدة مؤسسات، منها: منظمة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإسلامي، للعمل على عدة محاور، أهمها تدريب الفتيات على دخول الحياة العملية، ومن ثم مساعدتهن في الحصول على فرص عمل مناسبة .