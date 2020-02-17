دعوة لتذليل العقبات أمام رائدات الأعمال

المصدر: دبي-البيان

أكد المشاركون في جلسة «تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات» على ضرورة العمل من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال، وتمنعهن من التقدم في أعمالهن .

شارك في الجلسة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي – مصر، وناديا السعيد المدير التنفيذي لبنك الاتحاد – الأردن، وهيك هارمجارت المدير الإداري البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في الأردن، ولورا لين رئيسة الشؤون العالمية بشركة «يو بي إس» - الولايات المتحدة الأميركية، ومايكل أوكورفور نائب الرئيس للاستدامة العالمية وترويج الابتكار- ماكورميك آند كومباني – الولايات المتحدة الأميركية.

المرأة والريادة

وفي حديثها أمام المنتدى، أكدت رانيا المشاط، أهمية وجود المرأة في مجال ريادة الأعمال، وحصولها على فرص تتناسب مع قدراتها ومهاراتها، مشيرة إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي، أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع، جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر في الناتج القومي للدول، مؤكدة أن هناك فجوة في تمويل المشروعات الخاصة بالنساء في منطقة الشرق الأوسط .

استغلال قدرات النساء

من جانبها، قالت ناديا السعيد المدير التنفيذي لبنك الاتحاد – الأردن: إن القدرات الكامنة للمرأة لم تستغل بعد، مؤكدة أن هناك الكثير من الإمكانات التي يجب أن نحسن استخدامها، لخلق وظائف أكثر، لضمان رفاهية شعوب المنطقة، مشيرة إلى أن 60 % من سكان الأردن من الشباب، وأن الأردن بحاجة إلى 50 ألف وظيفة سنوياً، وهو ما يدعو إلى مزيد من العمل في اتجاه توفير فرص عمل .

دعم الرجل

وأوضحت لورا لين، أنه على الدول أن تتيقن من أن الاستثمار في الأعمال التي تقوم بها النساء، يدر أرباحاً كثيرة، لأن النساء تتمتع بالكثير من المهارات الإبداعية، التي لا تقل بطبيعة الحال عما يتمتع به الرجل، مشيرة إلى أن واحدة من كل خمس رواد أعمال، هي امرأة ناجحة، لكن بعضهن بحاجة إلى التدريب الجيد على آليات العمل في التجارة .

أمي سر نجاحي

وأرجع مايكل أوكورفور نائب الرئيس للاستدامــــــــــــة العالميــــــــــــة وترويـــــج الابتكار - ماكورميك آند كومباني – الولايات المتحدة الأميركية، الفضل في ما وصل إليه من نجاح في حياته العملية والشخصية، لوالدته، إذ توفـــــــــي أبــــــــــــوه وترك لها أربعة صغاراً، لكنها عملـــــــــــــت وأصــــــــــرت على أن يكملــــــــــــوا تعليمهـــــــــم.