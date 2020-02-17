مناقشة فرص التمويل ودور برامج المسرعات في دعم ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ناقش المشاركون في جلسة ريادة الأعمال «تسارع نمو الأعمال» المنعقدة ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، والذي انطلقت فعالياته أمس في دبي تحت شعار «قوة التأثير»، برامج المسرعات وأطر توفير التمويل للشركات الناشئة وآليات الدعم التي توفرها المؤسسات التمويلية لرواد الأعمال لتمكينهم من إدارة أعمالهم وتحقيق النجاح الذي يطمحون إليه في شركاتهم.

وشارك في الجلسة الحوارية التي أدارتها شروتي تشاندراسيخار، رئيس برنامج مسرع الأعمال لتمويل الشركات الصغيرة والناشئة، المؤسسة المالية الدولية/‏ مجموعة البنك الدولي، كل من: داني فرحة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «بيكو كابيتال»– الإمارات العربية المتحدة، ورامز محمد الصيرفي، المدير التنفيذي في شركة Flat6Labs - جمهورية مصر العربية، وعنبر أملح، المدير التنفيذي للعمليات، صندوق ابتكار – فلسطين.

وتناول المشاركون في الجلسة لمحة عامة عن أطر عمل برنامج المسرع والآليات المعتمدة في مؤسساتهم لدعم الشركات الناشئة في إدارة أعمالها، وأسقف التمويل، إلى جانب الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع ودعم حصولها على التمويلات اللازمة.

طموح وعزيمة

وشدد رامز محمد الصيرفي على أن الرغبة والطموح والعزيمة التي يمتلكها رواد ورائدات الأعمال هي عوامل رئيسية تؤثر في قرار توفير التمويل للمشاريع، إذ تشكل هذه العوامل محركات رئيسية لتحقيق النجاح.

وقال: «نحرص على توفير التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال، لتمكينهم من وضع أفكارهم حيز التنفيذ. وقد لمسنا أن وجود النماذج الناجحة لرائدات الأعمال وتواجد مستثمرات نساء يساهم في تمكين رائدات الأعمال بشكل أكبر من تحقيق النجاح في إدارة أعمالهن».

ومن جانبه، أشار داني فرحة إلى أن قرار التمويل يعتمد بشكل رئيسي على فريق عمل المشروع، وقدرته على إدارة العمل لأن فريق العمل هو النواة التي تنمي المشاريع.

دعم الشركات

وبدورها، قالت عنبر أملح: «لقد ركزنا في تمويلاتنا على القطاعات الأكثر استقطاباً للأعمال، وحرصنا على توفير الخبراء والدعم للشركات الناشئة لتمكينهم من النجاح في تنفيذ مشاريعهم، وقد لمسنا أن وجود سيدات في أعضاء الإدارة العليا، يمنح رائدات الأعمال الثقة والراحة في إدارة مشاريعهن، كما تلعب ساعات العمل المرنة دوراً مهماً في استقطاب النساء للمساهمة بشكل أكبر في مختلف مجالات العمل، حيث تمنحهن المرونة لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل».