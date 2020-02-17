استعراض تعزيز تكافؤ الفرص في قطاع الطاقة

المصدر: دبي - البيان

شدد المشاركون في منتدى المرأة العالمي، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، تحت شعار «قوة التأثير» وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة، على ضرورة دعم التوازن بين الجنسين لتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة وتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت تحت عنوان «نحو تحقيق التكافؤ في قطاع الطاقة»، بحثت الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة في المواقع القيادية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

شارك في الجلسة الحوارية كل من خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ولمياء فواز المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية، في شركة مصدر - الإمارات العربية المتحدة، وفاليري ليفكوف نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كهرباء فرنسا، وأدارها كامبل ستيدمان، الشريك في شركة سكوير باتون بوغز.

وأكدت خولة المهيري أن تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يشكل أولوية لتعزيز نمو واستدامة القطاع. وأوضحت أن توفير المعلومات الوافية للمرأة ودعم تحصيلها الأكاديمي في المجالات التقنية والهندسية، وتوفير الفرص المناسبة لها سيضمن مشاركتها الفاعلة في هذا القطاع، وبالتالي يعزز مساهمتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتحدثت لمياء فواز أن حضور المرأة في قطاع الطاقة المتجددة واعد جداً، حيث يوفر القطاع للمرأة فرصاً متعددة للتعلم والمساهمة في نمو القطاع وشغل مواقع قيادية فيه.

من جهتها، قالت فاليري ليفكوف: «إن أبرز التحديات التي تواجه تعزيز مساهمة المرأة في قطاع الطاقة، هي أن أغلب العاملين في هذا القطاع كانوا، ولفترات طويلة، من الرجال مع حضور نسائي ضعيف، وهو الأمر الذي يتم تغييره تدريجياً في الوقت الحالي. ولا بد من التأكيد هنا على ضرورة أن تشارك المزيد من السيدات والشباب في هذا القطاع وفي مختلف المستويات القيادية ومستويات الإدارة المتوسطة».