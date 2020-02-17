بريندا بيركمان لـ«البيان»: الإمارات أبهرتني

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قالت النقيب بريندا بيركمان، سيدة إطفاء رائدة بمكافحة النيران بالولايات المتحدة الأمريكية، في تصريح خاص لـ«البيان» إن الإمارات أبهرتها في تمكينها للمرأة، إلى جانب تفوقها على الكثير من الدول في رعاية المرأة والاهتمام بها.

وأكدت أن فعاليات منتدى المرأة العالمي الذي يمثل منصة عالمية للتواصل مع العقول، أكدت لها أن تعزيز مكانة المرأة يتمثل في الاستماع إلى أصوات المرأة التي باتت مؤثرة بشكل كبير.

وأثنت على تنظيم منتدى المرأة العالمي الذي ضم صانعات قرار على المستوى السياسي ومختلف المجالات، وحشد عدداً كبيراً من الفتيات اللاتي رغبن في التعرف على نماذج ناجحة تحفزهم على صياغة ملامح مستقبل أكثر سعادة لمجتمعهن في مختلف مواقع العمل، فضلاً عن المساعدة في تغيير الصورة النمطية للمرأة، مؤكدة أن المنتدى سجل العديد من الرسائل التي سترسم طريق المرأة مستقبلاً.

ودعت النقيب بريندا بيركمان النساء إلى التحلي بالشجاعة عند الالتحاق بأي عمل؛ لأن ما يشكل فرقاً هو ما تجده المرأة في نفسها من إمكانيات، وهل هي قادرة على فعله أم لا، موجهةً تحية تقدير واحترام للسيدات اللواتي صنعن أقدارهن بأنفسهن رغم المعيقات والنظرة الضيقة لهن.

وقالت إن النمطية والنظرة الضيقة هي سبب احتكار بعض الوظائف من قبل الرجال، علاوةً على التحديات المهنية الخاصة.

وتطرقت النقيب بريندا بيركمان إلى مسيرة عملها الحافلة بالتحديات والنجاحات التي امتدت إلى نحو 25 عاماً في قسم الإطفاء بمدينه نيويورك، معتبرةً أن وظيفتها وسيلة لمساعدة الناس.