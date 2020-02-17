محمد بن راشد والحكام وحمدان بن محمد يعزون سعود المعلا في وفاة محمد الشامسي

المصدر: أم القيوين - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حميد عبد الرحمن الشامسي.

فقد قام سموه بعد ظهر أمس بزيارة مجلس العزاء في قصر صاحب السمو حاكم أم القيوين، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في وفاة الشامسي وأسرة المرحوم في مصابهم الجلل، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وإلى ذلك قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. كما تقبل سموه العزاء من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

حيث قام سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بزيارة مجلس العزاء في قصر صاحب السمو حاكم أم القيوين، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأهل وأسرة الفقيد، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وفي إطار آخر تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حميد بن عبد الرحمن الشامسي، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

كما تقبل سموه، التعازي من الدكتور الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وجمعة الماجد، والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.

وتقبل سموه التعازي أيضاً من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين.

كما تقبل سموه التعازي من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الشركات والبنوك العاملة بالدولة ومديري الهيئات والمصانع وأبناء الجاليات المقيمة.

وأعرب المعزون عن خالص التعازي والمواساة إلى سموه، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته.

حضر العزاء، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.