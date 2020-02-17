سعود بن صقر يشيد بجهود «الثقافة» في التعريف بالهوية الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.وخلال اللقاء أشاد سموه بجهود وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الرامية إلى إثراء القطاع الثقافي في الدولة، وتوفير مختلف سبل الدعم للمؤسسات الثقافية والفنية والتراثية بما يسهم في التعريف بالهوية الإماراتية ويعزز من مكانتها.

وشدد سموه على أهمية الحفاظ على المكتسبات الثقافية وتطوير الخبرات والمهارات التي تمثل أهم عناصر الاستدامة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، لافتاً إلى ضرورة دعم الأنشطة الثقافية والفنية المعنية بالإنتاج المعرفي والحفاظ على التراث المادي، وتشجيع الحركات الفنية.