أول مهندسة طيران إماراتية: المرأة حققت إنجازات نوعية

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

أكدت سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية، أن المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة التمكين وأصبحت شريكاً أساسياً في التنمية بمختلف أبعادها ومجالاتها، مشيرةً إلى أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات نوعية في كافة القطاعات.

وأثنت على جهود اللجنة المنظمة لمنتدى المرأة العالمي الذي جمع ثلة من النساء المتميزات في الطب والهندسة والطيران والمجالات الفنية والسياسية والشرطية، مؤكدة أن تواجد هذه النخب دلالة مهمة على قوة المرأة ودورها كمحور رئيسي في مسيرة نماء وتطور المجتمعات قاطبة.

وتابعت سعاد الشامسي: اليوم نجد بنات الإمارات في كافة القطاعات في الإطفاء، والطب، والصيدلة والمجال الشرطي على اختلاف قطاعاته، إضافة إلى هندسة الفضاء الذي تتوجه الفتيات لدراسته في الجامعات، وكل ذلك ما كان له أن يتحقق لولا تمكين المرأة وإيمان القيادة الرشيدة بها وجعلها ركناً أصيلاً في مسيرة التطور والنماء لدولتنا.

يُذكر أن سعاد الشامسي تخرجت في جامعة «كوفنتري» بدرجة الماجستير في إدارة الطيران من المملكة المتحدة، بعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة هندسة الطيران من الجامعة نفسها، إلى جانب شهادتها في هندسة الطيران من جامعة «هارتفوردشاير» في المملكة المتحدة، ثم الدكتوراه في إدارة علوم الطيران.