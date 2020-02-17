صاحبة مدونة «عندما تنتصر النساء» تناقش أفضل الممارسات للنهوض بالمرأة

المصدر: دبي-البيان

قادت رنا نواس، المتحدثة المؤسسية والمستشارة الاستراتيجية وصاحبة المدونة الصوتية «عندما تفوز النساء»، جلسة حوارية خلال فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، بحضور كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، استعرضت دور وسائل الإعلام الشعبية في تحطيم الصور النمطية السلبية في وسائل الإعلام التقليدية الرئيسة، وناقشت عدداً من الأدوات والاستراتيجيات لتسليط الضوء على أهمية النهوض بالمرأة عن طريق الاقتداء بشخصيات يحتذى بفكرهن وبالمكانة التي يشغلنها.

وخلال اليوم الأول للمنتدى ناقشت رنا نواس أفضل الممارسات والفرص للنهوض بالمرأة، مشيرة إلى أن مدونتها الصوتية «عندما تفوز النساء» قد أتاحت منصة حيوية لعدد كبير من النساء اللاتي يحتذى بهن في جميع أنحاء العالم لتبادل قصصهن وأدواتهن واستراتيجياتهن المؤثرة التي استخدمنها لتحقيق النجاح.

ولفتت إلى أنها استفادت من خبرتها المهنية السابقة في عالم الأعمال، حيث لاحظت أن معظم الشركات تفتقر إلى قائدات يحتذى بهن في أماكن العمل لتحفيز الشابات وتقديم التوجيه لهن، وهو ما دفعها لإطلاق مدونتها الناجحة «عندما تفوز النساء».

وأوضحت رنا نواس أن الصورة النمطية للمرأة العربية في وسائل الإعلام وتغيير الإجراءات بحيث تشمل المرأة في مكان العمل، كانت أيضاً من دوافعها الرئيسة لفتح نقاش عالمي وتعزيز إنجازات المرأة في مختلف أنحاء العالم من خلال برنامجها.