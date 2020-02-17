استعراض لمحات عن الإنجازات النسائية في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت نخبة من الموظفات الرائدات في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» جانباً من تجاربهن الرائدة خلال مشاركتهن في جلسة «مختبر ديوا لأفكار الاستدامة والابتكار»، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى المرأة العالمي - دبي 2020.

وشارك في الجلسة من هيئة كهرباء ومياه دبي كل من تودد راشد المطوع تنفيذي أول في قطاع مسرعات المستقبل، وفاطمة المرزوقي مبرمج أول للذكاء الاصطناعي، ونوف أحمد المدني مهندس مسرعات المستقبل، ومريم بن تركية مساعد مدير مركز استشراف المستقبل، حيث استعرضن تجاربهن المهنية ضمن الهيئة والإنجازات النوعية التي حققنها في مجالات استشراف المستقبل وتطبيق أحدث التقنيات الرائدة.

دعم

وأشارت تودد المطوع خلال مداخلتها إلى أن الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة لجهود دعم وتمكين المرأة منذ قيام الاتحاد كان له الدور الأكبر في تعزيز مساهمة المرأة في المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارات، مضيفة أن «ديوا» تنفذ برامج ومبادرات مبتكرة تستشرف آفاق المستقبل وتساهم المرأة فيها بدور ملحوظ. وبدورها سلطت نوف أحمد المدني الضوء على جهود الهيئة لدعم الشابات ومنحهن الفرصة لإثبات قدراتهن، استلهاماً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب في كافة القطاعات.

ذكاء اصطناعي

من جهتها، أشارت فاطمة المرزوقي إلى أن «ديوا» كانت أول جهة حكومية تتبنى الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق خدمة الموظف الافتراضي المؤسسي «رماس»، كما تحدثت عن تجربتها في تطوير هذه الخدمة بداية من العمل على قاعدة البيانات وتعزيز تعلم الآلة .

يُشار إلى هيئة كهرباء ومياه دبي هي شريك الاستدامة الاستراتيجي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 الذي يستضيف على مدار يومين أكثر من 3,000 مشارك، ويناقش سبل تطوير شراكات فعّالة تعزّز دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في مجال العمل الحكومي، وفي كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تعزيز دور المرأة في مجال تشكيل ملامح المستقبل.