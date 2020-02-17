البرلمان العربي للطفل ينتخب رئيسي «حقوق الطفل» و«الأنشطة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

شهدت فعاليات الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل انتخاب رئيسي لجنتي حقوق الطفل ولجنة الأنشطة، بحضور الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وذلك في مقر البرلمان بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأسفرت الانتخابات المذكورة عن فوز كل من: منى السعيدي عضو البرلمان العربي للطفل رئيسة للجنة الأنشطة، وأمين الشبول عضو البرلمان العربي للطفل نائباً.

وقال أيمن الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: نفخر اليوم بهذه النخبة المتميزة من الأعضاء الذين يمثلون بلادنا العربية وهم يمارسون دورهم في خدمة قضايا الطفل العربي، ونتمنى لهم النجاح في ضوء ما يمتلكونه من خبرات ووعي عربي قادر على التفوق والنجاح.

مقترحاتوعلى صعيد متصل، تم انتخاب ديما عدي محمد من العراق عضو البرلمان العربي للطفل رئيسة البرلمان العراقي للطفل رئيسة للجنة حقوق الطفل، وحاتم البختاوي عضو البرلمان العربي للطفل نائباً. وفي الإطار ذاته، وجه الأمين العام للبرلمان العربي للطفل خلال اللقاء مع الأعضاء الفائزين برئاسة اللجان بأهمية استمرار الأعضاء بتقديم الآراء والمقترحات التي تصب في صياغة برنامج البرلمان العربي للطفل، والتواصل المستمر لبحث كل السبل الكفيلة والممكنة لخلق أرضية متينة وقوية تسهم في بناء طفل عربي واعد قادر على تلبية هموم ومتطلبات وطنه وأمته.