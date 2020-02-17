«صحة» تستجيب لمقترحات 1100 شخص من مراجعي منشآتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حرصها على تقديم رعاية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وإسعاد المتعاملين مع منشآتها في مختلف مناطق أبوظبي.

وقال الدكتور جارث غودير، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إنه تمت الاستجابة لمقترحات المراجعين لمنشآت «صحة»، والتي تلقتها خلال اللقاءات المباشرة التي نظمتها معهم ضمن مبادرة مسؤول في دورتها السادسة عشرة، حيث استمع المسؤولون في منشآت «صحة» لآرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل، وتعرفوا على المصاعب التي يواجهونها، وأضاف أن نحو 1100 شخص ممن يتعاملون مع مستشفيات شركة صحة وعياداتها الخارجية ومراكزها الطبية، شاركوا في هذه الدورة، حيث التقى المسؤولون في «صحة» من إداريين وأطباء وفنيين معهم واستمعوا إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتعرفوا على المصاعب التي يواجهونها خلال مراجعتهم للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لشركة «صحة» و سبل تذليلها.

توسع

وفي استجابة سريعة لمقترحات المتعاملين مع «صحة» افتتح مستشفى الرحبة عيادات جديدة للجلدية، والأسنان، والأعصاب، بالإضافة للمرحلة الأولى من وحدة الرعاية طويلة الأمد، وبذلك يعد مستشفى الرحبة أول منشأة صحية تابعة لشركة «صحة» يتم ترخيصها من دائرة الصحة في أبوظبي لمرضى الإقامة الطويلة.

كما تم رفد الكادر الطبي بعدد من الكفاءات، منهم 4 أطباء لقسم الباطنية، وطبيبان لقسم الأطفال، وطبيبان لقسم الجراحة، وطبيبان لقسم الأشعة والمختبر، وطبيبان لقسم الطوارئ.

كما وفّر مستشفى الرحبة خدمات خاصة لكبار المواطنين، مثل إعطائهم أولوية التسجيل في العيادات الخارجية وقسم الطوارئ، وخدمة أولوية صرف الدواء في الصيدلية.

زيادة

كما استجابت مبادرة مسؤول لمقترحات المتعاملين مع مستشفيات «صحة» في زيادة عدد الأطباء، في طوارئ الأطفال، وعيادة العيون، وعيادة جراحة الأعصاب، وقسم الطوارئ، في مستشفى العين، وتم كذلك تزويد قسم العلاج الطبيعي بأجهزة متطورة، بالإضافة لتوفير خدمة صف السيارات، خاصة لذوي الهمم وكبار المواطنين، وزيادة عدد الأسرّة في الطوارئ، وكذلك افتتاح العيادات التخصصية بحلتها الجديدة في مستشفى توام بالعين.

وفي مستشفى الكورنيش في أبوظبي التابع لشركة «صحة» تم افتتاح جناح «داليا» لغرف الشخصيات المهمة، بالإضافة لتقليل وقت الانتظار في العيادات الخارجية، وسيتم قريباً كذلك افتتاح عيادة التجميل النسائية في المستشفى.

وقد لبّت مبادرة مسؤول العديد من المقترحات على غرار «جهاز لتخطيط الأعصاب».