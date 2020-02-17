1933 موظفة يعملن بكفاءة واقتدار في «كهرباء دبي»

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

أكدت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن هناك نقلة نوعية كبيرة قدمتها الهيئة في قطاع تمكين المرأة الإماراتية، دعمها في ذلك الرؤية الاستشرافية الثاقبة لقيادة الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضافت أن المجهودات التي قدمتها الهيئة في تمكين المرأة أسفرت عن وجود أكثر من 1933 موظفة يعملن بكفاءة واقتدار في الهيئة، مقارنة بـ300 موظفة قبل 10 سنوات ماضية، كما أن عدد المهندسات تجاوز أكثر من 646، من بينهن 78 مهندسة إماراتية.

وتابعت أن هذه المنجزات التي تحققت تعتبر دافعاً كبيراً للمرأة والشابة الإماراتية لمشاركتهن هذا الإنجاز الضخم في قطاع الطاقة، خاصة النظيفة منها التي تعد المستقبل الذي نتطلع له في مشروعاتنا، مبينة أن هناك أكثر من 800 مليون يعانون من فقر الطاقة حول العالم، وهو الأمر الذي يؤثر كثيراً وبشكل سلبي على المرأة والطفل في العالم، ما يحتم علينا مضاعفة الجهود لدعم وتمكين المرأة في كل مكان، خاصة أن الإمارات وبما تملكه من تميز وتقدم في هذا القطاع تجعلنا حريصين على تقديم الخبرات والدعم في هذا الشأن.

ولفتت خولة المهيري إلى أن الإمارات أتاحت فرصاً مهمة لتمكين المرأة، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تقدم الدولة ورقيها وانطلاقها على كافة المستويات والقطاعات.