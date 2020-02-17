حمدان بن زايد: القيادة حريصة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين

المصدر: جبل الظنة - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عدداً من المواطنين في قصر الظنة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم واهتمامها بتطوير وتنمية منطقة الظفرة. حضر الاستقبال أحمد مطر الظاهري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.