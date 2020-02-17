عبدالله بن زايد يستقبل إيفانكا ترامب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي وذلك على هامش زيارتها للدولة للمشاركة في منتدى المرأة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في قصر البحر بأبوظبي بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مستشارة الرئيس الأمريكي، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبها أعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالتواجد في الدولة والمشاركة في منتدى المرأة العالمي.