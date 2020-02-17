ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

المصدر: (أبوظبي - وام )

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي. ورحب سموه برئيس مجموعة البنك الدولي الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 والذي يُعقد يومي 16 و17 من شهر فبراير الجاري.

وتناول اللقاء الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في العالم ودور البنك في دعم التنمية في الدول المختلفة. كما تطرق إلى القضايا المطروحة على أجندة عمل منتدى المرأة العالمي.

حضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لرئيس مجموعة البنك الدولي.