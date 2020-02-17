شراكة بين «أدنيك» و«درع الوطن»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع مجلة «درع الوطن» تتولى بموجبها المجلة دور الشريك الاعلامي الرسمي والجهة المسؤولة عن إصدار النشرة الإعلامية اليومية لمعرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» والمؤتمر المصاحب لهما، والتي ستُعقد في الفترة ما بين 23 إلى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتم تنظيم الدورة الرابعة من معرضي «يومكس 2020» و«سيمتكس 2020» والمؤتمر المصاحب لهما من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «آيدكس» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «يعكس توقيع هذه الاتفاقية مساعينا الاستراتيجية في شركة أدنيك الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية المتميزة، ونهدف من خلال ذلك إلى توحيد الجهود والارتقاء بمستويات قطاع سياحة الأعمال وتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى في مراكزنا بالشكل الذي يليق بسُمعة ومكانة إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأكد المنصوري: «أن هذه الدورة للمعرضين ستكون الأكبر في تاريخهما»، مشيراً إلى أن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» تمكنا من الوصول إلى مكانة رائدة ومنافسة لكبرى المعارض والفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها في هذه القطاعات المهمة.

ومن جانبه قال العقيد الركن يوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة «درع الوطن»: «نفتخر بشراكتنا الإعلامية مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وسنتعاون للبناء على ما حققته الدورات السابقة للمعرضين من نجاح».