«صحة أبوظبي» تحدّث معيار التقنيات المساعدة على الإنجاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تحديث المعيار الخاص بالخدمات والتقنيات المساعدة على الإنجاب، وذلك في إطار حرصها على مواصلة رفع مستويات جودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة وتبني أفضل الممارسات العلمية العالمية، التي أثبتت فعاليتها سريرياً.

ويقوم المعيار بتحديد الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة الواجب القيام بها من قبل مزودي الرعاية الصحية لتقديم الخدمات والتقنيات المساعدة على الإنجاب بما يضمن سلامة كل من الزوجين والأجنة، ويتضمن ذلك إشراك المرضى في جميع مراحل رحلة تلقي العلاج وتثقيفهم بالتقنيات المختلفة والنتائج المتوقعة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «نواصل في دائرة الصحة أبوظبي تركيز جهودنا للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة»، مشيرة إلى أن هناك 9 من مزودي خدمات الرعاية الصحية تقدم خدمات وتقنيات مساعدة على الإنجاب في الإمارة.