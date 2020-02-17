المنصوري والنيادي يستعرضان تجربتهما في جامعة الإمارات

المصدر: (العين - داوود محمد)

نظمت، أمس، جامعة الإمارات لقاء الطلاب المفتوح، واستضافت من خلاله رائدي الفضاء الإماراتيين: هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، للحديث عن تجربتهما في عالم الفضاء، وتمثيلهم لدولة لإمارات، بحضور سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، والمهندس خليفة القمزي، المدير العام لبلدية العين، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات في مدينة العين، وحشد كبير من الطلبة والقيادات الأكاديمية.

وأكد رائدا الفضاء أنه لا يوجد شيء اسمه المستحيل لتحقيق الأحلام والأهداف، فنحن في دولة المستحيل، وأشار رائد الفضاء هزاع المنصوري: «لست أنا من صعد إلى الفضاء، إنها دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وشعبها، لقد استطعنا أن نحقق حلم المؤسس الخالد الشيخ زايد بن سلطان بأن ندخل عالم الفضاء من أوسع أبوابه».

وقدّم رائدا الفضاء عرضاً متكاملاً مزوداً بالصور والوثائق، منذ لحظة اختاريهم من بين المئات من شباب الإمارات الذين تقدموا لنيل شرف المشاركة، إلى أن وقع الاختيار عليهما ليمثلا دولة الإمارات في هذه المهمة التاريخية الفضائية التي دخلت من خلالها دولة الإمارات نادي الفضاء، وأشار هزاع المنصوري إلى أنه عاش أجمل وأحلى لحظات العمر وهو يرفع علم دولة الإمارات في الفضاء، وكان أجمل ما رأى من الفضاء هو دولة الإمارات، حيث العالم بلا حدود، ونسي في تلك اللحظة كل المتاعب والمشقات التي عاشها هو وزميله سلطان النيادي خلال فترة التدريب.

وأكد المنصوري أن كل واحد من أبناء الإمارات لديه حلمه، ولديه قصة نجاح تستحق أن يتم العمل على تحقيقيها، في ظل الدعم اللامحدود الذي قدمته قيادتنا الرشيدة.