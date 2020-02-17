بحث خطوات تنفيذ 12 مجلساً للأحياء في دبي

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المفوّض العام على مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام على مسار خدمات المواطنين، بحضور أحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والمعنيين من بلدية دبي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الطرق والمواصلات، مناقشة تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببناء 12 مجلساً متكاملاً في كل أحياء دبي، لتكون ملتقى لتجمع المواطنين وإقامة فعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية، حيث ناقشوا معايير اختيار مواقع بناء المجالس، مثل: «أن تكون على شوارع رئيسة أو بالقرب من مسجد أو مواقع الخدمات العامة، والكثافة السكانية للمناطق التي يخدمها المجلس، واستعرضوا ضمن المعايير المتطلبات التي تحتاجها القيادة العامة لشرطة دبي، مثل توفر الخدمات الحكومية والمجتمعية والأنشطة الترفيهية، وكذلك العناصر الرئيسة الواجب توفرها في المجلس، مثل قاعة المجلس العام، ومجلس للشباب، والمكتبة والمكاتب الإدارية، والمرافق الخدمية».

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق أن يتولى مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، تحديد معايير المواقع وتخصيصها، والإشراف على إعداد التصاميم ومتابعة التنفيذ، على أن يقوم مسار خدمة المواطنين، بتحديد الأنشطة والمتطلبات الواجب توفرها في المجالس، والإشراف على تفعيل دورها لخدمة المجتمع، كما استعرض الاجتماع الجدول الزمني لتنفيذ المجالس.

روح الفريق الواحد

وأكد معالي مطر محمد الطاير في مستهل الاجتماع، أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ استراتيجية مجلس دبي لتحقيق التحول المنشود، وتعزيز تنافسية إمارة دبي في جميع المجالات التي تقع ضمن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات متميزة تسهم في انطلاق إمارة دبي نحو الخمسين عاماً المقبلة، وتقديم نموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في جودة الحياة وتحقيق السعادة للسكان.

وقال معاليه:«سنعمل على إنجاز مجالس الأحياء بالسرعة الزمنية الممكنة، لتؤدي دورها في وضع البرامج والأنشطة التي تسهم في تعزيز التواصل والترابط بين مختلف شرائح المجتمع، بحيث تكون رافداً مهماً للحياة اليومية لسكان دبي».

التزام

ومن جانبه، أكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، التزامهم الكامل والفوري بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تحقيق السعادة لكافة المواطنين في دبي، والاستمرار على نهج قيادته الرشيدة في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة، وذلك عبر الوقوف على مختلف احتياجات المواطنين بكل شفافية ورحابة صدر، والتوظيف الأمثل للموارد، واستثمار كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت معاليه إلى أنهم يباشرون مهامهم على وجه السرعة والدقة بما يضمن تنفيذها بأفضل جودة وفق أعلى المعايير العالمية، ويجعل من مدينة دبي الأفضل في المعيشة والحياة، والأكثر سعادة وأمناً في العالم.