«الصحة» تعلن عن أجندة فعالياتها في شهر الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أجندة فعالياتها في جميع المرافق والمناطق الطبية خلال «شهر الإمارات للابتكار»، من ضمنها جائزة الابتكار للصحة بنسختها الأولى، وإطلاق منصة طاقات لإبراز قدرات موظفي الوزارة، إضافة إلى تنظيم مؤتمر الإمارات الدولي الثاني للرعاية المركزة للأطفال التخصصي الأول من نوعه بالدولة، إلى المؤتمر الدولي الثالث للابتكار في الإنعاش، وعقد مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، كما تعتزم الوزارة إطلاق نظام مبتكر في التوظيف والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف إدارة عملية التوظيف في الوزارة بشكل فعال وتطوير مهارات الموظفين وإدارة المواهب.

برامج تدريبية

وتنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال شهر الابتكار، عدداً من البرامج التدريبية كمختبر القيادة بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج استوديو الابتكار الذي يقدم التجربة العملية لبعض من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج منصة التفكير حول مفهوم الابتكار وأهميته في دولة الإمارات، ودور الابتكار في التطوير والتنافسية والذكاء الاصطناعي، وورشة عمل استشراف المستقبل، وتوظيف الابتكار في المجال الصحي.

وتتضمن الفعاليات تنظيم عدة معارض، من ضمنها معرض الانتقال إلى المستقبل «الصحة في 50 سنة»، ومعرض الأبحاث الصحية 2020، إضافة إلى إطلاق معرض مبتكر يحتوي على 12 جناحاً، ويعرض أحدث الابتكارات الصحية في الوحدات التابعة لمنطقة الشارقة الطبية على مدى خمسة أيام، ومعرض شهر الإمارات للابتكار من منطقة رأس الخيمة الطبية، ومعرض الابتكار الصحي لتعزيز جودة الحياة، من مستشفى الفجيرة، والرعاية الصحية الأولية - الفجيرة، ومستشفى مسافي، ومنطقة الفجيرة الطبية، والجهات المشاركة الأخرى.

جولات ميدانية

وتشمل فعاليات شهر الابتكار تنظيم جولات ميدانية كمبادرة القرية التي تتضمن عرض للأفكار الابتكارية من الطلبة والموظفين، وجلسات عصف ذهني، وتكريم المبتكرين، واستضافة أشخاص من ذوي الهمم تمكنوا من التغلب على الإعاقة، وفعالية اليوم التسويقي لحي الابتكار، وعرض مشاريع ابتكارية لطلبة الجامعات، إضافة إلى فعالية إكسبو الابتكار وغيرها من الفعاليات المبتكرة.

أدوات الابتكار

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس لجنة الابتكار، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي الابتكار أولوية في برامجها، وتعمل على استقطاب أحدث الابتكارات في مجال جودة الخدمات الصحية، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشكّل بوصلة عمل لجميع القطاعات الحكومية نحو استثمار أدوات الابتكار لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، والارتقاء بالخدمات التي توفّرها الحكومة للأفراد والجهات، بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، بخبرات وموارد وتشريعات وبنى تحتية متقدّمة ومبتكرة.

حكومة سباقة

من جانبه، أشار عوض صغيّر الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إلى أن شهر الإمارات للابتكار يعزز مفهوم الابتكار في صلب العمل الحكومي وتحويله إلى حالة تفاعلية، يؤدي فيها كل موظف دوره لدعم منظومة التميز الحكومي، في إطار حكومة سباقة ومبتكرة، لافتاً إلى أن العمل من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة في قطاع الصحة، يعتمد في الأساس على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الكتبي إلى حرص الوزارة على تحويل فعالياتها ومبادراتها خلال «شهر الإمارات للابتكار» إلى حاضنة للابتكار وداعم لجهوده كافة، من خلال ما توفره من إمكانات ومنصات تسهم في تحويل الأفكار والإبداعات إلى مشاريع واقعية تفيد المجتمع كله، تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة، وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.