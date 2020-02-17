دوائر حكومية تثري شهر الابتكار بخدمات نوعية

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

شاركت دوائر حكومية وفعاليات في الفجيرة بأحدث ابتكاراتها في شهر الابتكار الذي تعدد بين إطلاق تطبيقات وخدمات نوعية تسهم في تسهيل المعاملات وبسط الأمن والأمان في الإمارة.

من جهتها، شاركت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في معرض الابتكار في منطقة الرميلة، بعرض ابتكارات وأجهزة تقنية متمثلة في سيارة «سهم» لمكافحة الشغب ونظام الحجز الذكي للمركبات وطوق التعقب الذكي للكلاب البوليسية ونظام الهوية الرقمية وجهاز كشف البصمة وجهاز مكاني والسلك الأمني.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام شرطة الفجيرة، أن شهر الإمارات للابتكار 2020 يشهد تغييراً جوهرياً، يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الجهات والمجتمع في التطبيق العملي، وتوظيف الحلول المبتكرة وأدوات استشراف المستقبل، لإيجاد فرص تعكس أفكاراً خلاقة ورؤى مستقبلية مبتكرة غير تقليدية، ولضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجال الأمني.

بدورها، شاركت جمعية الفجيرة الخيرية بتطبيق ذكي يعنى بالتبرعات المباشرة من خلال الهواتف الذكية بالاطلاع على خريطة خاصة بالأعمال والأشخاص المحتاجين بحسب المناطق، وهي طريقة تيسر وتسهل على المتبرع في تقديم تبرعه بطريقة سريعة وذكية، جاءت لتتماشى مع رؤية الإمارات والخدمات الذكية بإطلاق نظام رقمي للاستفادة من التطبيقات الذكية التي تتناسب مع العمل الخيري.