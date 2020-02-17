«حميد الخيرية» تطلق «بادر ويانا»

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أطلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان مبادرة «بادر ويانا» التي تهدف إلى إسهام أصحاب المشاريع الوطنية بإمارة عجمان بالتبرع بدرهم من إيرادات كل فاتورة لدعم الأسر المواطنة المتعففة ومشاريع المؤسسة الخيرية. وأُعلن عن المبادرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح أمس بمقر المؤسسة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «إن المبادرة تهدف إلى إسهام أصحاب المشاريع وملاك الرخص التجارية من المواطنين بالإمارة في توفير إيراد للمؤسسة بدرهم لكل فاتورة مستهلك وتم تسجيل واعتماد 20 صاحب مشروع وطني».