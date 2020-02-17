ولي عهد الفجيرة: الابتكار رافد أساسي في التنمية المستدامة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية ترسيخ فكرة الابتكار كرافد أساسي في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة وسُمعة حكومة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، بما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتكريس منظومة الابتكار في الإمارات إلى ثقافة حياة وأسلوب عمل في شتى المجالات. جاء ذلك خلال تفقد سموه، أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020 في الفجيرة الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين» بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية وذلك في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة.

اطلاع

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على فعاليات الجهات المشاركة وطبيعة مشاريعهم الابتكارية، من خلال جولة سموه على المنصات التي تم تصميمها من عدة أقسام مستوحاة من الفضاء على شكل المجموعة الشمسية، حيث استمع من المشاركين فيها إلى طبيعة مشاركتهم ودورها في تسليط الضوء على المشاريع المستقبلية وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة.

وشدد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على ضرورة الاستفادة من فعاليات شهر الابتكار من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجال الابتكار وتسليط الضوء على المبتكرين والاحتفاء بهم على مستوى الدولة.

رافق سموه في الجولة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الفجيرة.