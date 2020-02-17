235 مليوناً لتطوير البنية التحتية في بني ياس

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروعاً لتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقتي بني ياس غرب وبني ياس شرق، على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة المحيطة بمشروع فلل بني ياس، فيما تتضمن المرحلة الثانية تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية ببني ياس غرب وشرق، بتكلفة إجمالية تبلغ 235 مليوناً و123 ألف درهم.

وأوضح المهندس حسن الظاهري مدير مركز البلدية الفرعي بالوثبة، في تصريحات لـ«البيان»: «يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة المحيطة بمشروع فلل بني ياس نهاية الربع الرابع من 2020، بتكلفة تبلغ 87 مليوناً و650 ألف درهم حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 40%، فيما يتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية التي تتضمن تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقتي بني ياس شرق وبني ياس غرب بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2021، بتكلفة إجمالية بلغت 147 مليوناً و473 ألف درهم حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 25%».

مشاريع

وأوضح «أن بلدية أبوظبي تعكف من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية على تنفيذ عدد من المشاريع التي تستهدف تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة بني ياس، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على كافة الصعد السكانية والاقتصادية، حيث تسعى البلدية خلال هذه المشاريع إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنى التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المدينة وتحقيق الرضاء العام من قبل المجتمع على خدمات البلدية ومرافقها العامة».

وأشار إلى أن البلدية تستهدف تعزيز البنية التحتية في منطقة بني ياس، حيث إن هذه المشاريع بعد استكمالها سيكون لها شأن كبير في الارتقاء بجودة الحياة في المدينة وتسخير مرافق بنية تحتية متكاملة لجميع السكان، مبيناً أن مشروع تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقتي بني ياس غرب وبني ياس شرق يهدف إلى توفير الطرق الداخلية والبنية التحتية للطرق الرئيسة والفرعية، شاملاً أعمال التجميل الطبيعي والزراعة وأعمدة الإنارة ومسارات الدراجات والخدمات الكهربائية وأعمال صرف مياه الأمطار والصرف الصحي وشبكة الري، وذلك باتباع متطلبات الصحة والسلامة وتطبيق متطلبات الاستدامة.