«براعم» صحة دبي يفوز بجائزة الابتكار للصحة

المصدر: (دبي - البيان)

فازت هيئة الصحة بدبي بجائزة الابتكار للصحة عن فئة التكنولوجيا الصحية من خلال تطبيق «براعم» (أداة دبي لفحص التأخر النمائي) الذي أطلقته الهيئة مؤخراً كخدمة مبتكرة للكشف وتقديم التشخيص المناسب للفئة العمرية من تسعة أشهر حتى ست سنوات، وذلك ضمن جهودها المتماشية مع استراتيجية دبي لأصحاب الهمم.

ويأتي الفوز بهذه الجائزة التي تتبناها وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظراً للأهمية الكبيرة لهذا التطبيق المبتكر الذي استفاد منه حتى الآن 4500 شخص، وتم الكشف من خلاله عن وجود تأخر نمائي لدى 4.8% من العدد الإجمالي للمستخدمين تم تحويلهم إلى مركز التدخل المبكر لتلقي التشخيص والعلاج المناسب لتفادي المضاعفات السلبية.