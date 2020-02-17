إنجاز الممشى الرياضي لكورنيش القواسم نهاية الشهر الجاري

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف سعيد علي الكاس نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية، بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن وضع التجهيزات الأخيرة لإنجاز مشروع إحلال وتطوير الممشى الرياضي على كورنيش القواسم وافتتاحه بنهاية الشهر الجاري ضمن المرحلة الأولى لتطوير منطقة الكورنيش.

وأشار إلى أن المؤسسة حددت 75 يوماً لتنفيذ مشروع إحلال وتطوير الممشى، لافتاً إلى فترة هطول الأمطار ساهمت بتأخير معدلات الانجاز، حيث قامت الشركة المتخصصة بإزالة طبقات الممشى وتركيب طبقات جديدة بمواصفات أعلى وفق المواصفات العالمية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تنفيذ المشروع مع نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن المشروع الإجمالي لتطوير منطقة الكورنيش.

وأوضح الكاس: «تشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش القواسم، إحلال 837 مقعداً للجلوس على الواجهة المائية لخور القرم، واستبدالها بمقاعد ذات مواصفات أعلى لضمان راحة الأهالي والسياح لتلك الوجهة المفتوحة، بالإضافة لإزالة السور القديم على امتداد الكورنيش واستبداله بسور حديدي بمواصفات أعلى لتحقيق الأمان بين مرتادي الكورنيش وخاصة الأطفال، بالإضافة لإعادة تصميم وتجميل البستنة».

وكشف الكاس، عن إطلاق مشروع إنشاء شبكة الري العامة للمسطحات الخضراء «سمارت» والذي يغطي جميع المسطحات الخضراء بطول 100 كيلومتر، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، وستكون الشبكة الجديدة الأطول في رأس الخيمة، وذلك ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في الإمارة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ الشبكة الجديدة ستدخل الخدمة خلال العام الجاري وتشمل إحلال 10 كيلومترات، بهدف ضمان التحكم في معدلات مياه الري باستخدام تقنية الغرفة الذكية والهاتف المتحرك لتحديد كمية المياه المطلوبة بحسب ظروف الطقس، بعد ربط نظام التحكم الذكي بشبكة الأحوال الجوية.

وأضاف: «يساهم مشروع الري الذكي في الاستفادة من 100% للمياه المستخدمة التي يتم تحويلها من محطات معالجة الصرف الصحي، وتقليل الاعتماد على صهاريج الري، بالإضافة لتحديد موقع العطل داخل الشبكة في حال حدوث ذلك».