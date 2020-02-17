11.6 مليار درهم للأراضي السكنية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ساهم برنامج «غداً 21» في تعزيز الحياة الاجتماعية للأفراد من خلال العمل على تحسين مستوى النقل والتنقل والبيئة الحضرية، إضافة إلى تشجيع أسلوب الحياة النشط والصحي، وإطلاق مشاريع ثقافية ذات بعد مجتمعي. وشهد القطاع الاجتماعي إطلاق حزمة من المبادرات الإسكانية النوعية، إذ بلغت حصيلة المنافع الإسكانية خلال العام 2019: أكثر من 6 آلاف قرض سكني، وتوزيع أراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم. كما تمّ توفير مجموعة واسعة من فرص العمل وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الوطنية.

وعلى صعيد التعليم، فقد نُفّذ مشروع «مدارس الشراكات التعليمية»، التي افتتحت 12 مدرسة جديدة وهي ممولة حكومياً ومدارة عن طريق القطاع الخاص. ووفّرت المدارس 15 ألف مقعد دراسي العام الماضي، كما تمّ إضافة ما يقارب 6 آلاف مقعد دراسي في عدد من المدارس ذات «الرسوم الدراسية المناسبة»، وتمّ التخطيط لتوفير أكثر من 9 آلاف مقعد دراسي جديد.