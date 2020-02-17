10 مشاريع مبتكرة لأصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شهد العام الماضي تأسيس هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تحت إشراف دائرة تنمية المجتمع بهدف تنمية القطاع المجتمعي وتحقيق مستويات أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية.

ومنذ أن فتحت أبوابها، نجحت الهيئة في إطلاق «حاضنة معاً الاجتماعية» التي جاءت في دورتها الأولى حول «أصحاب الهمم»، وتم اختيار 10 مشاريع مبتكرة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لتطبيق ابتكاراتهم، فيما ركزت الدورة الثانية من الحاضنة على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات «الصحة النفسية».

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة «معاً»: «حققت الهيئة إنجازات ملموسة خلال العام الأول من تأسيسها، ويعكس هذا النجاح إيمان أفراد المجتمع بأبوظبي وحرصهم على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين».