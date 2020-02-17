المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، بهدف تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم التآخي بالمجتمع، من خلال 25 فعالية مجتمعية متنوعة في 5 مناطق بأبوظبي هي كورنيش العاصمة، جزيرة الريم، جزيرة الحديريات، البطين، ومنطقة وسط المدينة، استقطبت حوالي 321 ألف زائر من 48 جنسية.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: «يؤكد برنامج «غداً 21» النظرة الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تنظر إلى المستقبل بعيون التفاؤل والطموح والأمل، وتستبق بهذه التوجهات العديد من الدول، ما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بين أفضل مدن العالم على مستوى العيش والعمل والاستثمار».