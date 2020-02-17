96% سعادة متعاملي مراكز «العضيد» لمحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت مراكز «العضيد» التي تقدمها محاكم دبي نسبة 96% في سعادة متعامليها خلال العام الماضي، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإسعادهم وتسهيل وتبسيط الإجراءات لهم، كما تهدف المراكز إلى الحد من الأخطاء السابقة في عملية تقديم الطلبات داخل مكاتب الطباعة، وتوحيد الأسعار المستحقة لقاء تلك الخدمات.

وأشار عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين، إلى أن محاكم دبي تركز على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتوفر خدماتها بأعلى معايير الخدمات الحكومية المتميزة وإسعادهم وتسهيل وتبسيط الإجراءات لهم، وأضاف الريس إلى أنه يمكن للمتعامل تقديم طلباته المختلفة (قيد الدعاوى – تقديم طلبات الدعاوى – الاستفسار عن تفاصيل القضايا – خدمات الكاتب العدل الإلكتروني) من خلال عدة قنوات، سواء شخصياً من خلال الاشتراك في الخدمات الإلكترونية لمحاكم دبي، أو من خلال توكيل أحد المحامين المعتمدين، أو من خلال مراكز العضيد، حيث إن للعميل مطلق الحرية لاختيار أي من قنوات الخدمة الموضحة.

خدمة معتمدة

وأشار مدير إدارة إسعاد المتعاملين إلى أن مراكز «العضيد» مراكز خدمة معتمدة لدى محاكم دبي، تخدم هذه المراكز المتعاملين الذين يرغبون في تقديم طلباتهم شخصياً دون تفويض أي جهة أو شخص، ويقتصر دور المراكز في تقديم الطلب فقط، حيث يقوم المتعامل باستكمال قضيته بعد ذلك بنفسه، ولا تقدم مراكز «العضيد» أية استشارات أو مذكرات قانونية أو قضائية، حيث إن أسعار الخدمات في مراكز «العضيد» موحدة وفي متناول الجميع ويتم تحصيلها للمستثمر صاحب المركز.

وأضاف الريس، تم توفير 66 جهازاً لقياس مؤشر السعادة اللحظي في جميع مراكز العضيد، حيث تم وضعها على جميع نوافذ الخدمة ويتم متابعة المؤشر من قبل اللجنة بشكل يومي للاطلاع على ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وتقدم مراكز العضيد العديد من الخدمات.