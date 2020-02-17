انطلاق معرض الشرطة العسكرية لمسرح الجريمة ومكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية «معرض الشرطة العسكرية لمسرح الجريمة ومكافحة المخدرات 2020»، والذي يستمر أسبوعين.

حضر الافتتاح اللواء فيصل محمد الشحي قائد قوة الاحتياط، وبمشاركة قيادة حرس الرئاسة وقيادة الإمداد المشترك وسلاح الخدمات الطبية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة مسرح الجريمة والجرائم الإلكترونية والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للتأهيل ومركز إرادة للعلاج والتأهيل.

وتُولي القيادة العامة للقوات المسلحة اهتماما كبيرا وتسخر الجهود والإمكانيات كافة لمحاربة ومكافحة المخدرات والحد من الجريمة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والعلاجية بالدولة.

استراتيجية

ويأتي المعرض - المقام في معهد القوات الجوية والدفاع الجوي بمدينة زايد العسكرية - ترجمة على أرض الواقع لاستراتيجية وجهود القيادة العامة للقوات المسلحة لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية كافة بالجريمة والعلاج من الإدمان ومكافحة المخدرات، لنشر وزرع الثقافة التوعوية في نفوس وعقول منتسبي قواتنا المسلحة، وخصوصا مجندي الخدمة الوطنية بأضرار آفة المخدرات وخطورة هذه السموم عليهم وعلى مستقبلهم.

ويسلط المعرض الضوء على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية كافة في الدولة للكشف عن المخدرات ومروجيها والضرب بيد من حديد لكل هادم لكيان شبابنا بناة المستقبل.

وتأتي مشاركة الشرطة العسكرية في تنظيم المعرض بهدف توعية شباب الخدمة الوطنية وشرائح المجتمع بمخاطر المواد المخدرة والأسلوب الإجرامي الذي يستخدمه مرتكب الجريمة حتى لا يكونوا فريسة سهلة لضعاف النفوس.

تعزيز الجهود

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن الوضع الحالي لمشكلة المخدرات محليا وإقليميا وعالميا، يتطلب منا تعزيز جهود المكافحة والتعاون مع الجهات المعنية وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حتى يتسنى شل حركة مهربيها والحد منها عرضاً وطلباً.

وقال إن ما نشاهده في هذا المعرض هو دعوة من جميع الجهات التي شاركت للحضور والتعرف على مخاطر المخدرات التي أصبحت لا يخلو منها مجتمع في العصر الحاضر، وانتشرت بين شرائح المجتمعات كافة.