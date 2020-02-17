شرطة الفجيرة تتعرف على محاور «آيسنار»

المصدر: (الفجيرة - البيان )

استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد جاسم إبراهيم المنصوري المستشار بمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية والمنسق العام لمعرض آيسنار.

وتناول اللقاء التعريف بالمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» الذي يقام في 17-18-19 من مارس المقبل، والذي يعد المعرض الأبرز في المنطقة كما تم عرض محاور القمة العالمية لأمن المجتمعات، والتي ستعقد بتاريخ 16 من مارس، كما تم استعراض أهم الفعاليات المصاحبة للمعرض، والمحاور الرئيسية الثلاثة، والتي تشمل المحتوى الصناعي والأعمال والابتكار.

حضر اللقاء العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام والمديرون العامون وبعض من مديري الإدارات، والرائد سلطان محمد الظاهري عضو اللجنة، والسيدة مي إسماعيل من شركة ريد للمعارض.