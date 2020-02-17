30 % ارتفاع الفصل في الدعاوى التجارية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - موفق محمد)

قال عبد الله سيف زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المؤسسي في دائرة القضاء في أبوظبي، إن المحكمة التجارية سجلت ارتفاعاً في معدل الفصل في الدعاوى التجارية خلال الربع الرابع من عام 2019، بزيادة أكثر من 30 % عن نفس الفترة من العام السابق. لافتاً إلى أن الدائرة اعتمدت 11 مؤشراً عالمياً لقياس أدائها، حققت فيهم نتائج إيجابية خلال العام الماضي.

وتطرق إلى أهم المشروعات التي أطلقتها الدائرة العام الماضي، لا سيما مشروع «الترجمة عبر الاتصال المرئي»، والذي يتم عن طريق الاتصال عن بعد، دون الحاجة لحضور المترجم إلى قاعة المحكمة، ووفرته دائرة القضاء عبر 21 لغة، مشيراً إلى أن عدد عمليات الترجمة المرئية التي أجراها مركز الاتصال خلال العام الماضي، بلغ 27 ألفاً و799 ترجمة.

ووصلت نسبة الرضا عنها 90 %، فيما وصل عدد عمليات الترجمة المرئية وغير المرئية لمختلف اللغات خلال العام الماضي، 114 ألفاً و559 عملية.

الكاتب العدل

وأشار إلى زيادة استخدام «منصة الكاتب العدل الرقمية» التي أطلقتها الدائرة، بنسبة 85 %، مقارنة بعام 2018، حيث وصل عدد إجراءات الكاتب العدل خلال عام 2018 إلى 7093 إجراء، بينما ارتفع خلال عام 2019 إلى 12 ألفاً و755 إجراء.

وحول الخطط المستقبلية للدائرة خلال العام الجاري، قال: يمثل عام 2020 المرحلة الأخيرة من خطة الدائرة، التي كانت وضعتها من عام 2016 وحتى عام 2020، مشيراً إلى أن الدائرة تستهدف خلال العام الحالي 25 هدفاً تشغيلياً، من خلال إنجاز 47 مشروعاً تطويرياً تقنياً، و6 مشروعات إنشائية، تتضمن إنشاء مباني خدمية، والتوسع في المباني القائمة، لتحسن الخدمات المقدمة لمتعاملي الدائرة.