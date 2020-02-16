الإمارات تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص صيني

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تشخيص حالة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا المستجد المعروف باسم " COVID19" من الجنسية الصينية عمره 37 سنة و حالته الصحية مستقرة و تم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية .

و بهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 9 حالات و التي تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا في حين لايزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية و المتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة و قيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

و طمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي و فحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

و نصحت " وزارة الصحة ووقاية المجتمع " الجمهور باتباع الإجراءات و التدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

و أوصت الوزارة أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات مؤكدة أنها و بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.