محمد بن راشد يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق، وذلك على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 المُقام في دبي خلال الفترة من 16-17 فبراير الجاري.

وبحث سموه والمسؤول الدولي علاقات التعاون بين دولة الإمارات والبنك الدولي، وسبل تعزيز آفاق هذا التعاون والارتقاء بمستوى بيئة الأعمال عالميا عبر الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً والتي أصبحت اليوم نموذجاً ملهماً على مستوى المنطقة والعالم خاصة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تأكيد سهولة ممارسة الأعمال.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقدير دولة الإمارات لإسهامات البنك الدولي في دفع معدلات التنمية الاقتصادية العالمية، وجهوده الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وإيجاد فرص نمو اقتصادي مستدام والاستثمار في بناء الطاقات البشرية على مستوى العالم، منوها بحرص الإمارات على العمل عن قرب مع البنك الدولي لاكتشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يخدم مصالح دولتنا والمنطقة والعالم، في الوقت الذي تهدف فيه دولة الإمارات إلى المشاركة بصورة فاعلة ومؤثرة في صنع مستقبل أفضل للعالم تنعم فيه جميع شعوب الأرض بالسلام والرخاء والسعادة.

وتناول اللقاء جهود دولة الإمارات في دعم المرأة في كافة المجالات لاسيما المجال الاقتصادي، وهو ما حققت فيه الدولة إنجازا لافتا حيث يوجد اليوم في دولة الإمارات حوالي 23 ألف سيدة أعمال تدير مشاريع بقيمة نحو 136 مليار دولار، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة دعم المرأة سواء على المستوى المحلي أو الصعيد الدولي وتعزيز فرصها من خلال بناء شراكات جديدة حول العالم لمنح المرأة المزيد من فرص المشاركة في بناء المستقبل.

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالنموذج التنموي الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات ونجاحها في اتباع نهج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وكذلك الاستثمار في إرساء بنية تحتية قوية تدعم أهداف التنمية الطموحة للدولة، فضلا على الفرص التي تتيحها دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية وما تقدمه من مقومات دعم ومحفزات استثمارية ساهمت في تقدم دولة الإمارات في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال على المستوى العالمي.

وأعرب مالباس عن سعادته بالمشاركة في منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، مؤكدا ان استضافة دولة الإمارات لهذا الحوار العالمي يفتح المجال لتحديد المزيد من فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم، لاسيما مع انعقاد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، مثنيا على دور دولة الإمارات الداعم للمبادرة كونها إحدى مؤسسيها ومن أهم داعميها لتحقيق أهدافها الرامية إلى توسيع مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم لإنجاح أعمالهن، بما يعود بالأثر الإيجابي الكبير على اقتصادات بلدانهن.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.