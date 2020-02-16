"شرطة الفجيرة" تشارك في شهر الابتكار بسيارة سهم لمكافحة الشغب

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

تشارك القيادة العامة لشرطة الفجيرة في معرض الابتكار في منطقة الرميلة، بعرض ابتكارات وأجهزة تقنية متمثلة في سيارة "سهم" لمكافحة الشغب ونظام الحجز الذكي للمركبات وطوق التعقب الذكي للكلاب البوليسية ونظام الهوية الرقمية وجهاز كشف البصمة وجهاز مكاني والسلك الأمني.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام شرطة الفجيرة، أن شهر الإمارات للابتكار 2020 يشهد تغييراً جوهرياً، يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الجهات والمجتمع في التطبيق العملي، وتوظيف الحلول المبتكرة وأدوات استشراف المستقبل لإيجاد فرص تعكس أفكاراً خلاقة ورؤى مستقبلية مبتكرة غير تقليدية، ولضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجال الأمني .