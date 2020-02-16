إيفانكا ترامب: الإمارات مبهرة لوضعها المرأة في صلب سياستها الوطنية

المصدر: دبي_ ابراهيم توتونجي

قالت مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب أن 2.6 مليار دولار هو حجم الأموال التي تحققت منذ إطلاق برنامج التوازن وتمكين المرأة الذي تقوده.

وتوجهت إيفانكا إلى الحاضرات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020 قائلة :كل واحدة منكم ملهمة وصانعة مستقبل. نريد قصص نجاحكن أن تكون ملهمة للأجيال المقبلة. الإمارات وضعت المرأة في صلب السياسة الوطنية وهذا التطور كبير ومبهر في الإمارات.. أيضا السعودية أدخلت قوانين جديدة والبحرين والأردن والمغرب وتونس في مجالات مختلفة تتعلق بحماية المرأة في العمل.

واضافت إيفانكا أن 600 مليار دولار في 2025 حجم الإسهام في الاقتصاد وهذا يعني حياة كاملة. هذا هو المستقبل الذي نحتاج أن نصنعه سويا.