النساء في الشرق الأوسط قادرات على دعم اقتصاد بلادهن ب 47% من إجمالي الدخل

المصدر: دبي_ ابراهيم توتونجي

صرح مسؤول عالمي في البنك الدولي أن المرأة من المتوقع أن تساهم بـ 47% من الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقادة عالميين، إن الإمارات والسعودية احتلتا المرتبة الأولى في التقدم في مؤشرات التوازن بين الجنسين.

وطلب من الجمهور المتواجد في القاعة تحية رائدات الأعمال القادرات على خدمة وتحفيز اقتصاد بلادهن.

مسؤول عالمي في البنك الدولي:

النساء في الشرق الأوسط قادرات على دعم اقتصاد بلادهن ب 47% من إجمالي الدخلhttps://t.co/aFV0KO9b6T@WorldBank #GWFD2020 #منتدى_المرأة_العالمي pic.twitter.com/2oAgxEJRdp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 16, 2020