"قوة التأثير" شعار "منتدى المرأة العالمي دبي 2020" يشير الى قوة الشراكات التي تتحلى بها الإمارات على المستوى العالمي

منى المري: سنحقق العام المقبل هدفنا في المؤشر العالمي للمساوة بين الجنسين

المصدر:
  • دبي_ ابراهيم توتونجي
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قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق الرؤية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التوازن بين الجنسين، بالعمل على الارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم.

وقالت المري، في لقاء مع "البيان" خلال "منتدى المرأة العالمي 2020" الذي انطلقت فعالياته اليوم في دبي:" أهدافنا واضحة. جهودنا موحدة. ودولة الإمارات لها ثقل وشراكات عالمية في مختلف المجالات".

كذلك تحدثت عن تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات وعن الرسالة التي هدف إليها المؤتمر من خلال اختيار شعار قوة التأثير.

شاهدوا المقابلة من البيان.

كلمات دالة:
  • مؤسسة دبي للمرأة ،
  • منى غانم المري ،
  • التوازن بين الجنسين،
  • منتدى المرأة العالمي
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