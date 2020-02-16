انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

انطلقت، أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة التي تتواصل حتى 18 فبراير الجاري، بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، تحت شعار «الإمارات تبتكر» للاستعداد للخمسين، وذلك في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة.

حضر الفعاليات الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والمهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، وسالم مكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة، ومحمد خليفة الزيودي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية بالفجيرة، وناصر اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وتحدث عبد الله الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة، عن أهمية شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، متوقعاً إسهامه في تحقيق نتائج إيجابية.